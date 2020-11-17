6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.İkna çalışmaları sonucu 1'i "gri" kategoride yer alan, toplam 5 terörist teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana teslim olan teröristlerin sayısı 202'ye yükseldi.Büyük kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir PKK'lı terörist, Mardin Kızıltepe'de yakalandı.Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depoda ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.Van'da 13 şüpheli yakalandı.Mersin'de 2 PKK şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden birinin terör örgütü YPG'nin sözde Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı olduğu öğrenildi.