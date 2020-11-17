Algı operatörü BBC muhabirine ayar verdi: Siz sadece suç atmayı bilirsiniz!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki başkanlık sarayında röportaj verdiği gazeteci kılıklı algı operatörü Orla Guerin'e geçit vermedi. Guerin'in "Azerbaycan'da özgür medya yok, muhaliflere baskı uyguluyorsunuz" sözlerine itiraz eden Aliyev "İddianız gerçek değil. Özgür medyamız var. Ama siz Julian Assange'ı nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medyanın ülkenizdeki yansıması mı?" diye çıkıştı. Guerin'in "Tartışmak için burada değiliz" şeklinde konuyu kapatmaya çalışması üzerine Aliyev "Assange kaç yılını Ekvador'un Londra'daki Büyükelçiliği'nde geçirdi ve o gazetecilik faaliyetleri için şimdi nerede? Rehin tuttunuz ve onu ahlaki olarak öldürdünüz. Bunu biz yapmadık ve şimdi hapiste. Özgür medyayı konuşma hakkınız yok" dedi. Guerin "Çatışmalara geri dönelim" deyince Azeri lider "Çatışma konusu sizin için daha iyi, çünkü bu hoşunuza gitmez. Siz sadece suç atmayı ve saldırmayı seversiniz" ifadelerini kullandı. Guerin'in 'Dağlık Karabağ'da kiliselere saldırı yapılıyor', gibi sorular yöneltmesi üzerine Aliyev "BBC'nin birçok haberi yalan. Biz kara propaganda dolu yalan haberlerinizle onlarca yıldır mücadele ediyoruz" yanıtını verdi. Assange Wikileaks belgeleri için Batı tarafından casuslukla suçlandı, rehin tutuldu, hapse atıldı.Orla Guerin'in mensubu olduğu BBC, Dağlık Karabağ operasyonunun başından bu yana haydut devlet Ermenistan'ın yaptığı katliamları görmezden geldi. Berde katliamının yapıldığı gün BBC'nin internet sitesinde "Ermeni anneler, cepheye giden oğullarına ağlıyor" başlığıyla başka bir habere yer verdi. AP ve Reuters ajansları ise bebek yaştaki çocukları katleden Ermenistan'ı doğrudan suçlamayarak 'Ermenistan ve Azerbaycan birbirini suçluyor' seklinde haberler yayınladı. Fransız haber ajansı AFP Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev ile röportajı yayımlamadı. Mustafayev, "İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte " diyerek sansüre tepki gösterdi. Aliyev'in özgür medya ile ilgili provokatif sorulara verdiği yanıtlar da BBC'nin sitesinde sansür yedi. DIŞ HABERLER