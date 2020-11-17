Başkentte ByLock operasyonu! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen hatlarla ByLock kullandığı belirlenen 22 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan 22 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Yapılan HTS kayıtları incelemesi sonrasında kendilerine tahsis edilen hatlara örgüt uygulamasını indirip kullandığı belirtilen şüphelilere gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.