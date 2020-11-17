MİT'in bilişim kurumlarındaki casusluk faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışma ile FETÖ'nün bilişim yapılanması çözülüyor. Operasyonel hatlardan Türkiye'de bilişim yapılanmasını kontrol eden FETÖ'nün bilişim imamı Suat Yiğit'in deşifre olmasının ardından Ankara'da yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan 11 örgüt üyesinden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nin soruşturmasında itirafçı olan 7 örgüt üyesinin, bilişim yapılanmasındaki 95 ismi fotoğrafları ve örgütsel görevleriyle deşifre ettiği öğrenildi. İtirafçı Sinan H., 2012'de TÜBİTAK'ta göreve başladığını, o dönem TÜBİTAK sorumlusu örgüt abisinin kendisine bir cep telefonu ve hat verdiğini belirterek, "Hatta kayıtlı kişiler arasında, HAVELSAN'da ve savunma sanayiinde çalışan bir uzman da vardı" diye konuştu.

Bu arada FETÖ'nün sadakati ile bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde kodladığı ve cumartesi günü Ankara'da yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer de tutuklandı.