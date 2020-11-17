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İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu'nun sözleri asılsızdır

İletişim Başkanı , "CHP Genel Başkanı Sayın 'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:58 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu'nun sözleri asılsızdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" dedi.

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İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu'nun sözleri asılsızdır
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