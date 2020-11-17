Kılıçdaroğlu’ndan anayasa çarkı: İki yıl önce açıkladı şimdi çark etti

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018'de ortak anayasa çalışması yaptığına ilişkin tartışma sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" derken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Ayıp denen bir şey var" demişti. Ancak arşivlerden çıkan haberler, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yalanlıyor.



Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Anayasa değişikliğinde hangi ilkelerde uzlaşabileceğinin çalışması yapıldı. Bu çalışmayı yapanların başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bu ilkeler çerçevesinde Anayasa çalışması yapılacak. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var" demişti. Açıklamayı Cumhuriyet gazetesi de manşetten duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu "Anayasa asla söz konusu olmadı" dedi , yalanı kendi kanalındaki röportajında ortaya çıktı | Video

Sözcü gazetesinde ise "İttifakın yeni anayasası hazır" başlığıyla yer alan haberde, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Mutabakat metni elimizde" ifadelerine yer verilmişti.



Kılıçdaroğlu, 21 Haziran 2018'de Tele1'e verdiği demeçte, "Biz daha önceden millet ittifakını oluşturan partilerle bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığını da sayın İbrahim Kaboğlu yapıyordu" dedi.

28 Haziran 2019'da Birgün gazetesinde yayımlanan "Dört partinin 'ortak paydaları' hazır" başlıklı haberde, yeni Anayasa için çalışma yürüttüğü ifşa edilmişti.