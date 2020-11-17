Manisa'da drone destekli corona tedbirleri denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi ve Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Drone'nin da kullanıldığı denetim sırasında, "Koronavirüsle mücadelede kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan bu yana yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 17 bin 893 kişi ve işletmeye toplam 23 milyon 993 bin lira idari ceza uygulandı, 55 işletme kapatıldı.