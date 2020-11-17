Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya ile Karabağ mutabakatı hakkında önemli açıklama!

Bakan Akar ve Birlik Komutanları kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Son dakika haberine göre toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

Görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayan Bakan Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında mutabakat muhtırasının imzalandığını anımsatan Bakan Akar, "Bunların hepsi çerçeve, bunun altını doldurmak için çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili geniş bir teknik heyet Rusya'dan geldi. Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor " diye konuştu.

Bakan Akar, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilirken evleri, ormanları yakmasına da tepki gösterdi.