Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başarılı bir operasyon ile birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile operasyonu gerçekleştiren başarılı hekim Dr. Owase Jeelani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.