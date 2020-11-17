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Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...

Son dakika haberi: Başkan , bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok özel konukları ağırladı. Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti. Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 15:00 Son Güncelleme: 17.11.2020 15:11 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, başarılı bir operasyon ile birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile operasyonu gerçekleştiren başarılı hekim Dr. Owase Jeelani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...

Özel ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı. Külliye'de gerçekleşen görüşmenin fotoğrafları Erdoğan Dijital MEdya Twitter hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda Erdoğan çiftinin çocuklarla yakından ilgilendiği görüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...

NE OLMUŞTU?

Başlarından yapışık olan Derman ve Yiğit isimli ikizler, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de ameliyat olup birbirlerinden ayrılmıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilen ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan çocuklar yaşamlarına dönmüştü.

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Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...
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