Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i unutmadı! Külliye'de buluştular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başarılı bir operasyon ile birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile operasyonu gerçekleştiren başarılı hekim Dr. Owase Jeelani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Özel ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı. Külliye'de gerçekleşen görüşmenin fotoğrafları Erdoğan Dijital MEdya Twitter hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda Erdoğan çiftinin çocuklarla yakından ilgilendiği görüldü.
NE OLMUŞTU?
Başlarından yapışık olan Derman ve Yiğit isimli ikizler, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de ameliyat olup birbirlerinden ayrılmıştı.
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilen ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan çocuklar yaşamlarına dönmüştü.