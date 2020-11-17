Son dakika haberi: PKK'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...

ÖZEL YAPIM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Teröristin yanında bulunan sırt çantasının ise özel yapım olduğu ortaya çıktı. Terör polisini bile şaşırtan sırt çantasının gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı bomba düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi.