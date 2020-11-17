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haberi: 'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...

haberi: terör örgütünün Mardin'de yakalanan üyesi şoke eden itiraflarda bulundu. Üzerinde patlayıcılarla yakalanan Suriyeli teröristin ifadesinde, “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi. Öte yandan teröristin yanında bulunan sırt çantasının ise olduğu ortaya çıktı. Terör polisini bile şaşırtan sırt çantasının gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:24 Son Güncelleme: 17.11.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika haberi: PKK'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...

haberi... İstanbul'u kana bulama hedefindeki teröristler ekiplerin başarılı çalışması yakalandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kanlı hain planını önledi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri /KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı değerlendirilen mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: PKK'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...

POLİSLERİ ŞAŞIRTAN DÜZENEK

Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, mülteci aileler arasına sızmış, Suriyeli bir kişiden şüphelendi. Yakalanan bu kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi.

Son dakika haberi: PKK'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...

Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı düzeneği muhafaza altına alınırken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi: PKK'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...

ÖZEL YAPIM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Teröristin yanında bulunan sırt çantasının ise olduğu ortaya çıktı. Terör polisini bile şaşırtan sırt çantasının gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: PKK'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...

HEDEFİ İSTANBUL

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Suriyeli teröristin hedefinde ise İstanbul olduğu, ifadesinde de "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: PKK'nın bombacısından şok itiraf! Terör polisini bile şaşırtan detay...
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