SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Ana gündem maddesi, tırmanışa geçen koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler olan toplantıda, sokağa çıkma kısıtlaması, restaurantlarda, kafelerde alınacak yeni önlemler, ara tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı da gündeme geldi. Peki koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, kafe restaurantların kapatılması gibi önlemler alınacak mı? Kritik toplantının ardından, Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Pazar günü Kıbrıs Türkünün, hukuk, eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli eseri olan KKTC'nin ilanının 37. yıldönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik."

Ziyaretimizde MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, eski meclis başkanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz de eşlik etti. Adada ilk olarak 15 Kasım Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türkünün bayram sevincine iştirak ettik.

Ardından kapalı Maraş'a geçtik. Kıbrıs Türkü'nün iyi niyet jesti Rum kesiminde hiçbir zaman karşılık bulmadı. Kapalı Maraş'ın sahil şeridi halka açıldı. Bu cesur girişimi biz de destekliyoruz. 15 gün gibi kısa bir sürede asfaltladık. Çevre düzenlemesi gibi hizmetleri hayata geçirdik.

Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgenin hızla sağlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın da ifadesidir. Kıbrıs meselesinden bihaber, kapalı Maraş'ın açılmasının stratejik önemini kavrayamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Hamdolsun milletimiz meselenin ne olduğunu da, orada yaptığımız işin manasını da gayet iyi biliyor."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hiç kuşkusuz ki en önemli gündem maddesi bu soru olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dün bir araya gelmiş, yeni tavsiye kararları almıştı. Bilim Kurulu'nun kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin vakaların tehlikeli boyutlarda olduğu illerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidebileceği belirtiliyor.

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OKULLARDA ARA TATİL UZAYACAK MI?

Koronavirüs vakalarının artması sonrası gözlerin çevrildiği bir başka konuda okullardaki eğitim durumu. Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilirken, geçtiğimiz hafta ara tatile girilmişti. Ara tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımlarda, vakaların artmasının eğitimi zora soktuğunu belirtiyor.

Bugünkü toplantıda okulların ara tatilinin uzayabileceği iddia ediliyor. Başkan Erdoğan bu konuda da net bir açıklama yapacak.

RESTAURANTLAR, KAFELER, LOKANTALAR VE BERBERLER KAPANACAK MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında lokantalar, restaurantlar, kafelerde yeni önlemler alınabileceği de belirtiliyor. Kafeler, lokantalar ve restaurantlar maskesiz bulunulan alanlar olduğu için riskin büyük olduğu alanlar olarak gösteriliyor. Bu alanlarda paket servise geçilebileceği veya başka önlemler alınabileceği de aktarılıyor. Erdoğan'ın açıklamasında bu konu başlığı da yakından takip edilecek.

Yine aşı çalışmalarındaki son durum ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını etkileri masaya yatırılacak.

DOĞU AKDENİZ, SURİYE, LİBYA VE KARABAĞ KONULARI DA ELE ALINACAK

Kabine'nin sıcak gündemleri arasında dış politika konuları da var. Doğu Akdeniz, Libya, Karabağ ve Suriye'deki gelişmeler Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

EKONOMİ VE YARGI KONULARI DA DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının yine sıcak gündemleri arasında ekonomide atılacak adımlar, izlenecek yol ile ilgili detaylar yer alıyor. Yargıdaki duruma ilişkin de değerlendirmeler yapılacak. Bakanlar kendi alanlarına ilişkin sunumlar yapacak.