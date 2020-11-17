Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki terörist öldürüldü...

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesinde üst üste ağır darbeler yiyen PKK terör örgütüne bir darbede Milli İstihbarat Teşkilatından geldi. Kuzey Irak'ta yapılan sınır ötesi operasyonda, güvenlik güçlerine cephane taşıdığı anlık istihbaratı alınan gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), eylem hazırlığındaki teröristlerin aktarımını yapan PKK/KCK'nın sözde Sincar Gümrük Sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi. Gri kategoride aranan Akcan'ın, "PKK/KCK'nın Sincar Gümrük Sorumlusu" olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi. MİT tarafından sıkı takibe alınan Akcan'ın Irak/Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında faaliyet gösteren yerel halktan haraç topladığı tespit edildi. MİT'in, Akcan'ın "güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı" yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım'da Sincar'ın Suriye sınırında gerçekleştirilen MİT operasyonuyla Akcan, etkisiz hale getirildi.

ÇUKUR-BARİKAT EYLEMİ AKTÖRLERİNDENDİ

2010'da PKK terör örgütüne katılan İrfan Akcan, 2015'de Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.

2019'da PKK/KCK'nın "Sincar Gümrük Sorumlusu" olan terörist, Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK için haraç toplayan Akcan'ın örgütte bulunduğu sürede Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandığı öğrenildi.

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