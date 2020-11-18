Barış Atay’a saldırıda flaş gelişme! Dördüncü kişi de gözaltında!

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alınmıştı. Atay'ın saldırı gecesi yanında bulunan kişinin de ünlü manken Pınar Güsar olduğu ileri sürülmüştü.





KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği tespit edilmişti. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Çalışmalar sonrası şüpheli saldırganlardan 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıkmıştı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı belirlenmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Atay'a saldırdığı belirlenen 4. şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği öğrenildi.



TİP Vekili Barış Atay’a saldırı iddiasında flaş gelişme