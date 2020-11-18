Kayınvalidesine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi olan tutuksuz sanık Hatice Yıldırım'ın davasında karar verildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen davaya tutuksuz sanık Hatice Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti Yıldırım'ı 'Silahlı terör örgütü üyeliğinden' 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken 'anayasayı ihlal' suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.