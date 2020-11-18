Mehmetçik Azerbaycan’a gidiyor

Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçen tezkere, askeri personelin yanı sıra sivil personelin de bölgede görev yapmasını öngörüyor.Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan ateşkes mutabakatı uyarınca, işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren plana atıf yapan tezkerede, kurulacak "Ortak Merkez'in" denetleme işlevi göreceğine yer verildi.Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de TSK ve sivil personelin görev alacağı aktarıldı.Tezkerede faaliyetlerin 16 Ağustos 2010'da Azerbaycan'la imzalanan "Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması" uyarınca, uluslararası hukuk ve anlaşmalar doğrultusunda bölge halklarının da huzur ve refahı yararına yürütüleceği bilgisine yer verildi. Tezkere görüşmelerinde AK Parti adına konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin bu görevi üstlenmesi bölgede kalıcı barışın kurulmasına önemli katkı sağlayacaktır. Azerbaycan bu anlaşmanın neresindeyse Türkiye de orasındadır. Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabında "Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.Mİlli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla yaptığı video konferansta Dağlık Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında mutabakat muhtırasının imzalandığını anımsattı. Akar, "Bunların hepsi çerçeve, bunun altını doldurmak için çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili geniş bir teknik heyet Rusya'dan geldi. Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.