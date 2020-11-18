Son dakika haber: Acımasız şahıs Azerbaycanlı genç mankeni böyle yumrukladı!

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada yere yığılan genç kadın bir süre kendinden geçip öylece oturuyor. Daha sonra sevgilisinin yardımıyla ayağa kalkıp bakıcı için taktırılan güvenlik kamerası kadrajına girdiğinde ise kanlar içerisinde görünüyor. Bu sırada dayakçı sevgilinin yüzündeki gülümseme dikkat çekiyor. Genç kadının bulundukları evin banyosunda asılı şekilde görülen kıyafetlerinin ise kanlar içerisinde olması dikkat çekiyor.

Azerbaycanlı modeli kucağında bebeğiyle ölümüne yumrukladı! | Video

NE OLMUŞTU?

Ortaya çıkan son dakika görüntülerine konu olan olayda 33 yaşındaki Azerbaycanlı model V.N., yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere birkaç yıl önce Türkiye'ye geldi. Bu dönemde 41 yaşındaki Filistinli iş insanı Muhammed K. ile tanışan genç kadın, kendisini bekâr olarak tanıtan adamla sevgili oldu. Geçen yıl hamile kalan genç kadın, durumu sevgilisine söyledi. Ancak o an hayatının şokunu yaşadı.