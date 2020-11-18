Son dakika haber: Acımasız şahıs Azerbaycanlı genç mankeni böyle yumrukladı!

Filistinli işadamı Muhammed K.'nın Azerbaycanlı model sevgilisi V.N.'yi bir boksör gibi darp ettiği anlara ilişkin son dakika görüntülerine Sabah.com.tr ulaştı. Bu sırada yere yığılan genç kadın bir süre kendinden geçip öylece oturuyor. Daha sonra sevgilisinin yardımıyla ayağa kalkıp güvenlik kamerası kadrajına girdiğinde ise kanlar içerisinde görünüyor. Bu sırada dayakçı sevgilinin yüzündeki gülümseme dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri;
SON DAKİKA GENÇ MANKEME HABER KUM TORBASI GİBİ VURDUKÇA VURDU
Görüntülerde işadamı Muhammed K.'nın duvara sıkıştırdığı model sevgilisini bir süre azarladığı görülüyor. Daha sonra V.N.'yi kucağında bebeğiyle uzun süre darp ediyor. Acımasız iş adamı bir boksörün kum torbasına yumrukladığı gibi genç kadını yumruk yağmuruna tutuyor.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Bu sırada yere yığılan genç kadın bir süre kendinden geçip öylece oturuyor. Daha sonra sevgilisinin yardımıyla ayağa kalkıp bakıcı için taktırılan güvenlik kamerası kadrajına girdiğinde ise kanlar içerisinde görünüyor. Bu sırada dayakçı sevgilinin yüzündeki gülümseme dikkat çekiyor. Genç kadının bulundukları evin banyosunda asılı şekilde görülen kıyafetlerinin ise kanlar içerisinde olması dikkat çekiyor.
Azerbaycanlı modeli kucağında bebeğiyle ölümüne yumrukladı! | Video
NE OLMUŞTU?
Ortaya çıkan son dakika görüntülerine konu olan olayda 33 yaşındaki Azerbaycanlı model V.N., yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere birkaç yıl önce Türkiye'ye geldi. Bu dönemde 41 yaşındaki Filistinli iş insanı Muhammed K. ile tanışan genç kadın, kendisini bekâr olarak tanıtan adamla sevgili oldu. Geçen yıl hamile kalan genç kadın, durumu sevgilisine söyledi. Ancak o an hayatının şokunu yaşadı.
ACIMASIZ BİR ŞİDDETE MARUZ KALDI
Muhammed K., Dubai'de evli ve 4 çocuk babası olduğunu söyleyince V.N. duydukları karşısında adeta şok geçirdi. İlişkisini bitirmek isteyen V.N., hem sözlü ve psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalmaya başladı.
Filistinli iş adamı, hamileliğini sonlandırmasını istedi. 'Bebeğimi doğurmak istiyorum' yanıtı verince öldüresiye darp edilen V.N., karnına, beline, kafasına aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bayıldı. Kendine geldiğinde ise dehşet devam etti. Vahşeti yaşatan Muhammed K., "Seni Azerbaycan'a rezil edeceğim, Çocuğu elinden alıp Suriyeliler'e vereceğim" tehdidinde bulundu.
V.N., aylarca süren kabusun ardından doğum yaptı. Bir süre genç kadını yalnız bırakan Muhammed K., bu kez iyi davranacağı vaadiyle tekrar yanaştı. Umutla sevgilisinin değiştiğini sanan genç model, olay günü çocuğu kucağındayken evde sevgilisi tarafından aniden darp edilmeye başlandı. Bu anlar da bakıcı için eve taktırılan güvenlik kameralarına yansıdı.