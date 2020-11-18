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haber | 'nın kalleş planı ortaya çıktı! Bebek bezleri arasına gizlemişler...

Güvenlik güçleri, terör örgütü 'ya ağır darbe indirmeye devam ediyor. Gelen haberine göre; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mülteci aileler arasına sızarak illegal yolla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu PKK’lı 3 teröristi yakaladı. Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan polisler, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:11 Son Güncelleme: 18.11.2020 09:17 ABONE OL
Son dakika haber | PKK'nın kalleş planı ortaya çıktı! Bebek bezleri arasına gizlemişler...

haberi... Terör örgütü 'nın metropollerde yapmayı planladıkları bombalı eylem için Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristlere, İl Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor. Önceki gün kolundaki alçı arasına ve özel düzenekli çantada kamufle ettiği bombalarla yakalanan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1970 gram patlayıcı madde ile yakalanan terörist, ifadesinde, "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürecektim" demişti.

Son dakika haber | PKK'nın kalleş planı ortaya çıktı! Bebek bezleri arasına gizlemişler...

Koluna sarılı alçı içerisinde patlayıcı madde ile İstanbul'da eylem planlayan terör örgütü bombacısı Suriyeli uyruklu bir kişinin tutuklanmasının ardından polisi bu kez de Suriyeli 3 teröristi gözaltına aldı.

Son dakika haber | PKK'nın kalleş planı ortaya çıktı! Bebek bezleri arasına gizlemişler...

BEBEK BEZLERİ ARASINA GİZLEMİŞLER

Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan polisi, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı.

Son dakika haber | PKK'nın kalleş planı ortaya çıktı! Bebek bezleri arasına gizlemişler...

MÜLTECİ AİLELERİN ARASINA KARIŞIYORLARDI

Yakalanan Suriyeli teröristlerin Türkiye'ye, mülteci ailelerin arasına sızarak, illegal yolla giriş yaptıkları öğrenildi.

Son dakika haber | PKK'nın kalleş planı ortaya çıktı! Bebek bezleri arasına gizlemişler...

Büyükşehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenilen Suriyeli 3 , sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Son dakika haber | PKK'nın kalleş planı ortaya çıktı! Bebek bezleri arasına gizlemişler...
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