Gelen son dakika haberine göre Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması saatleri dikkati çekerken, en önemli corona virüs tedbiri 81 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, alınan kararlara ilişikin son dakika detayları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.

SON DAKİKA: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ! İŞTE YASAK SAATLERİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Masada, iç ve dış güvenlik, bölgedeki gelişmeler ve koronavirüs vaka sayısındaki artış yer alıyordu. 81 il için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri...