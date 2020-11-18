Gelen son dakika haberine göre Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması saatleri dikkati çekerken, en önemli corona virüs tedbiri 81 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte, alınan kararlara ilişikin son dakika detayları...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİNİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.
SON DAKİKA: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ! İŞTE YASAK SAATLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Masada, iç ve dış güvenlik, bölgedeki gelişmeler ve koronavirüs vaka sayısındaki artış yer alıyordu. 81 il için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri...
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek"
Son Dakika | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı | Video
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek" açıklamasında bulundu.
HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?
"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."
Son Dakika Haberleri: Corona virüs tedbirleri kabine toplantısı gündeminde! Hafta sonu Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Video
Peki, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ne gibi tavsiye kararları verildi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bilim Kurulu'nun yaklaşımı hakkında nasıl bilgiler vermişti? İşte, yapılan son resmi açıkalmalar...
FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAAĞ ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ SON AÇIKALMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eylül ayındaki dalgalanma sırasında sokağa çıkma yasağı iddiaları için ne demişti? | Video
"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığıını söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı (17 Kasım) sonrası açıklaması;
"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.
Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.
Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."