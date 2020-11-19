1 tonluk cinsel içerikli ürünü kargoyla kaçırmaya çalıştılar!

Adana polisi, vergi vermeyerek devleti milyonlarca lira zarara uğratan ve vatandaşın sağlığıyla oynayan kişilerle karşı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinde 1754 kavanoz içinde 1 ton 28 kilogram cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AKTARDA YAPTIRDI

KOM ekipleri, A.Ç.Y, adında bir kişinin aktarlarda yaptırdığı macunu cinsel gücü arttırdığı iddiasıyla pazarlayarak Türkiye geneline kargoyla göndererek sattığı bilgisine ulaştı. Polis, vergi vermeyerek devleti zarara uğratan şüpheli ve sattığı ürününün peşine düştü. Yapılan araştırmada macunların Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesindeki bir kargo şirketinde olduğunu tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Söz konusu adrese baskın düzenleyen KOM ekipleri, 1754 kavanoz içinde 1 ton 28 kilo cinsel gücü arttırıcı macun ele geçirirken olayla ilgili A.Ç.Y'de gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.