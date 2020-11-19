Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iflasın eşiğine geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 'İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim. O kaynağı akılcı ve güvenilir bir şekilde dağıtacak sistemi ve belediye başkanı yok" ifadelerini kullandı. İBB Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hazırlanan 2020 yılı bütçesinde İBB'nin bütçesi 25 milyar 850 milyon TL olarak kabul edildi. Ancak İBB yönetimi yaklaşık 26 milyar TL ile yetinmedi, 1 buçuk yılda 13 milyar 891 milyon 920 bin TL borçlanma yetkisi aldı. AK Parti döneminde 25 yılda 25 milyar TL borçlanma yapılırken, İBB yönetiminin sadece 1 buçuk yılda yaklaşık 14 milyar TL borçlanması ise belediyenin iflasın eşiğine getirildiği şeklinde yorumlandı.

'BENZERSİZ BORÇLANMA TALEBİ'

İBB yönetiminin koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek gerçekleştiği Mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısında iştirakler, İSKİ ve İETT dahil olmak üzere toplamda 6 milyar 630 milyon TL ve Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun tamamlanması için de 73 milyon 304 bin 745 avro dış borçlanma talep etti. Metro hattı için istenen dış borçlanma müdürlüğünden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edilirken, İBB, iştirakler ve İETT için istenen 6 milyar 630 milyon TL'lik borçlanma talebi İBB Meclisi tarafından tarihte benzeri görülmemiş bir borçlanma olarak nitelendirildi.

'HANİ İSRAF VARDI?'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin yaptığı borçlanmaları eleştirerek, "Buraya sosyal yardım yapmaya değil. Yaklaşık 12 milyar TL borçlanma ile geldiniz. İBB'nin bütçesi 25 milyar TL siz bütçenin yüzde 50'ye yakını kadar borçlanma yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde belediyeyi batırır, iflas ettirirsiniz. Hani bu kentte israf vardı önleyecektiniz? Niye önlemediniz? Nerede o israflar? Hani bu kentin bütçesini yüzde 50 artıracaktınız? Haydi pandemiden dolayı yüzde 10 artırsaydınız nerede bu gayretler? Ey İstanbullular! Burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Bu borçlanma teklifinize biz eğer evet dersek bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP'den alıp düzelttik bir daha düzeltmek için bir daha 25 yıl gerekecek" ifadelerini kullanarak eleştirdi.

İŞTE BORÇLANMA TAKVİMİ

2019 Temmuz: 1 milyar 525 milyon TL iç borçlanma yetkisi verildi

2019 Ekim: 700 milyon TL iç borçlanma talebi kabul edildi

2020 Şubat: 22 milyon 672 bin Euro dış borçlana talebine onay verildi

2020 Mart: 208 milyon TL iç borçlanma talebi kabul edildi.

2020 Mart: 188 milyon 325 bin Euro dış borçlanma

150 milyon Euro dış borçlanma

98 milyon 631 bin Euro dış borçlanma

2020 Mayıs: İBB'ye 1 milyar 202 milyon TL ve Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı için 73 milyon 304 bin 745 Euro dış borçlanma yetkisi verildi.

2020 Mayıs: İSKİ'ye 250 milyon TL

2020 Mayıs: İETT'ye 100 milyon TL

2020 Mayıs: İGDAŞ'a 500 milyon TL

2020 Mayıs: İSTAÇ'a 42 milyon TL

2020 Mayıs: Metro İstanbul'a 30 milyon TL

2020 Temmuz: İSKİ yatırımları için 4 milyar 370 milyon TL

2020 Eylül: 741 milyon TL

2020 Eylül: İETT'ye 323 milyon TL

2020 Kasım: 600 milyon TL

İBB yönetimi, 2019 yılı Temmuz ve Ekim ayında, 2020 yılında ise Şubat, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında borçlanma yetkisi istedi. Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro hattının tamamlanması amacıyla alınan son dış borçlana ve diğer iştirakler için istenen borçlanma talebi hariç İBB, 11 milyar 666 milyon 920 bin TL'si 2020 yılında olmak bugüne kadar 13 milyar 891 milyon 920 bin TL borçlanma yetkisi aldı.

DİĞER İŞTİRAKLERİN BORÇLANMA TALEBİ

İBB yönetimi ayrıca Mayıs ayı olağanüstü toplantısında diğer iştirakler için ise şu borçlanma tekliflerinde bulundu:

Ağaç AŞ: 46 milyon TL

BELTUR AŞ: 48 milyon TL

BİMTAŞ AŞ: 18 milyon TL

Hamdiye AŞ: 21 milyon TL

İSBAK AŞ: 38 milyon TL

İSFALT AŞ: 84 milyon TL

İSTAÇ AŞ: 128 milyon TL

İstanbul Enerji AŞ: 66 milyon TL

İstanbul Halk Ekmek AŞ: 41 milyon TL

Şehir Hatları AŞ: 32 milyon TL

Metro İstanbul AŞ: 127 milyon TL

İSTON AŞ: 38 Milyon TL

Kültür AŞ: 58 milyon TL

Spor İstanbul AŞ: 38 milyon TL

İSYÖN AŞ: 7 milyon TL