Araba yarışı kurbanı olmuştu! Yarış tutkununun 6 yıl hapsi isteniyor

Maltepe Sahilyolu'nda 22 Temmuz gecesi iddiaya göre Küçükyalı Bostancı Maltepe istikametinde Yusuf K.'nın kullandığı aşırı süratli araç, evine gitmek için arkadaşıyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan Burcu Erol'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası araç sürücüsü Yusuf K.'yı hız kurallarına uymaması nedeniyle gözaltına aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle adliyeye sevk ettiği Yusuf K., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görgü tanıkları kazanın araba yarışı nedeniyle meydana geldiğini iddia ederken, genç kızın ablası Gonca Erol, şüphelinin cezalandırılmasını istedi.

''CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ''

Burcu Erol'un ablası Gonca Erol ise yakınlarının karakola giderek kazanın nasıl olduğunu öğrenmek istediklerini ancak karakola alınmadıklarını iddia etti. Gonca Erol, "Kazanın sahil yolunda yarış yaparken gerçekleştiğini gören 3 görgü tanığını, polis olay yerinden almasına rağmen karakolda ifadeleri alınmamış. Görgü tanıklarına yalvarıyoruz. Lütfen bize başvursunlar. Bildiklerini anlatsınlar. Kardeşimin ölümü basit bir kaza değil. Kardeşimin canına kıyan Yusuf K.'nın tutuklanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Burcu belki geri gelmeyecek ama hız tutkunu gençlerin yaptıkları yanlarına kalmasın istiyoruz" dedi.

OTOPSİ RAPORUNDA KANINDA ALKOL ÇIKTI

Yaşanılan olay sonrasında savcılık, konuyla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede 36 yaşındaki genç kadının ölüm nedenini öğrenmek amaçlı yapılan otopsi sonucunda, Burcu Erol'un ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa tası ve kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay gecesi, Burcu Erol'un yanında bulunan arkadaşı Ufuk Yalçın ifadesinde, yolda karşıdan karşıya geçtikleri sırada hızla gelen bir aracın Burcu Erol'a çarptığını, genç kadını fırlattığını ve sonrasında genç kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

23 yaşındaki Yusuf K., savcılıktaki ifadesinde olay gecesi kuzenleriyle birlikte yolda 70 km hız ile seyrettiğini, el ele tutuşmuş bir erkek be bir kadının yola ineceğini görerek yavaşladığını, aracı sağa doğru kaçırdığını ancak erkek şahsın hamle yaparak kendini kurtardığını, olay esnasında alkollü olmadığını söyledi. Araç sürücüsü olan Yusuf K.'nın meydana gelen trafik kazası sonrası yapılan alkol ölçümünde alkolsüz olduğu belirtildi. Olay sonrası incelenen olay yerinde herhangi bir mobese veya güvenlik kamerası görüntüleri tespit edilmedi. 23 yaşındaki Yusuf K.'nın 'taksirle adam öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.