Bir gecede 420 kişi gözaltına alındı! 32 Araç trafikten men edildi

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimlerinin 23'üncüsü bu akşam 157 noktada yapıldı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi.



ARAÇLAR TEK TEK ARANDI



Taksim Meydanı'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile trafik ve motorize polis ekiplerinin katıldığı denetimlerde durdurulan araçlar tek tek arandı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimde araç içindeki kişilerin de üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.



420 KİŞİ YAKALANDI



Denetimde 173 bin 456 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 420 kişi ile 211 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde 36 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 547 adet fişek, 11 gram uyuşturucu madde, bin 380 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiği tespit edilen 28 bin 801 lira ve 450 dolar para ele geçirildi.



32 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Denetimlerde ayrıca 6 bin 268 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 161 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 32 araç trafikten men edildi, 236 bin 613 lira da para cezası uygulandı. Denetimlere 8 iş yerine de cezai işlem uygulandı.