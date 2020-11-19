Çocuk istemeyen taraf kusurlu

Yargıtay'dan eşler arasındaki 'çocuk' anlaşmazlıklarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, makul bir gerekçe olmadıkça çocuk istemeyen tarafın evlilikte kusurlu sayılacağına hükmetti. Karar, İzmir'de bir çiftin boşanma davası sırasında 'kusur' tartışması üzerine alındı.







ÇOCUĞU İSTEMEYİNCE...

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin, tarafların istinaf başvurularını esastan reddetmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Görüşülen dosyada erkek taraf makul sebep olmadan çocuk istemeyince Yargıtay tarafından kusurlu olarak kabul edildi.



Aile kurumunun önemini ve çocuğun anne baba kadar toplum için de önemli olduğunu hatırlatan avukat Meltem Banko, "Yargıtay önemli bir karar vererek, evlilik birliği içerisinde makul bir sebep olmaksızın çocuk istemeyen erkek eşi boşanma davasında kusurlu bulmuştur" dedi.