Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Diyanet’ten vatandaşa Kovid-19 uyarısı: “Risk altındakiler namazlarını evlerinde kılsın”

’ten vatandaşa Kovid-19 uyarısı: “Risk altındakiler namazlarını evlerinde kılsın”

İşleri Başkanlığı’nca ’nin dört bir yanındaki camilerde okunacak Cuma hutbesinde vatandaşlardan Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması istendi.

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:20 Son Güncelleme: 19.11.2020 16:43 ABONE OL
Diyanet’ten vatandaşa Kovid-19 uyarısı: “Risk altındakiler namazlarını evlerinde kılsın”

Hutbede, "Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükâfata nail olacağız inşallah!" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet’ten vatandaşa Kovid-19 uyarısı: “Risk altındakiler namazlarını evlerinde kılsın”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA