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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kovid-19 uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:54 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kovid-19 uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla bekledikleri çocukların bir kez daha evlerinde olduğunu hatırlatan Selçuk, "Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." açıklamasını yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kovid-19 uyarısı
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