"MÜYORBİR muhalifleri susturuyor"

Besteci Altan Türkoğlu, MÜYORBİR üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin kararın iptali için İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine dava açmıştı. Türkoğlu, mahkemeye verdiği ek dilekçesinde ise MÜYORBİR'in iki yılda bir yapılan olağan genel kurulu toplantısının Mart 2021'de gerçekleşeceğini bildirdi. Türkoğlu, genel kurulda seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmemesi için, dava devam etse bile, hakkındaki ihraç kararına karşı mahkemenin ivedilikle ihtiyati tedbir kararı vermesini talep etti.

OY KULLANDIRMAMA TAKTİĞİ

İhraç kararının kaldırılmaması durumunda genel kurulda oy kullanamayacağını vurgulayan Türkoğlu, MÜYORBİR yönetiminin bu yöntemle kendilerini eleştiren üyeleri uzaklaştırıp, genel kurula sokmama yoluna gittiklerini öne sürdü. MÜYORBİR Haysiyet ve Disiplin Kurulunun 5 Kasım 2020 tarihli kararıyla üyelikten ihraç edildiğini kaydeden Türkoğlu, hukukun temel normlarının hiçe sayılarak, haksız, mesnetsiz ve maksatlı bir şekilde üyesi olduğu meslek birliğinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Altan Türkoğlu, MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları soruşturması kapsamında tutuklanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği için üyelikten ihraç edildiğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. MÜYORBİR'in ihraç kararının durdurulması ve iptali için dava açan Türkoğlu, asıl terör destekçilerinin disiplin kuruluna sevk edilip, meslek birliğinden ihraç edilmesi gerektiğini bildirmişti.

AÇIKLAMA BEKLERKEN İHRAÇ EDİLDİM

Dava dilekçesinde doktorluk mesleğinin yanısıra sanatçı kimliğinin de bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Bu güne kadar gerek doktorluk hayatımda gerekse de sanat hayatımda vatanım ve milletim için faydalı işler yapma gayretinde oldum. MÜYORBİR genel sekreter yardımcısı Bircan Yorulmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyeliği iddiası ile tutuklanmıştır. Bu kişinin devletimizi tehdit eden Kobani olayları olarak bilinen sokak eylemlerinin, kalkışma eylemlerinin başlamasında rol oynadığı iddia edilen HDP'nin MYK eski üyeleri arasında yer aldığını da basından öğrendim. Yönetimden bir açıklama beklerken meslek birliğimden ihraç edildim" demişti.