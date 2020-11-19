Pos tefecilerine baskın: çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçunu önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

KOM ekiplerinin titiz çalışması sonucu 'Pos Tefeciliği'nin yapıldığı tespit edilen Meydan Mahallesinde bulunan 2 işyerine baskın düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramalarda ise 9 pos cihazı, 7 bin 290 pos makinesi slipi, 85 başkasına ait kredi kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek, 6 tapu senedi, 63 not kağıdı ve ajanda, 1 sallama tabir edilen bıçak, 7 senet, 2 farklı firmalara ait kaşe, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 4 fişek, 67 bin 460 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.