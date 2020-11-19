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Son dakika: hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, lideri Kemal 'na tehdit ve hakarette bulunan ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:06 Son Güncelleme: 19.11.2020 14:14 ABONE OL
Son dakika: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
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