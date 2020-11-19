Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suç orgütü değiller' dediği gün skandal fotoğraf ortaya çıktı!

Anne Gülay Yılmaz ise ilk günkü gibi taze olan evladının acısını, ölene kadar yüreğinde hissedeceğini dile getirdi.

Evladını sanki çıkıp gelecek gibi beklediğini anlatan anne Yılmaz, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok üzgünüm. Önce Allah'a, sonra Peygambere, millete ve devlete sığınarak teselli bulduk. Allah millete ve devlete zeval vermesin." dedi.

GİTARI HATIRA KALDI

Şehit öğretmenin kardeşi Yahya Yılmaz da ağabeyinin şehadetinin ardından büyük üzüntü yaşadığını ve hayatın kendisi için zor olduğunu söyledi.

Yılmaz, ağabeyinin şehadetine ilişkin duygularını "Benim için çok serzenişli ve acıklı bir hayatın başlangıcı oldu. Ona beslediğim duygular çerçevesinde bu, benim için büyük yıkıma sebep oldu." şeklinde ifade etti.

Necmettin öğretmenin müziğe ve enstrümanlara yoğun ilgi duyduğunu, özellikle saz ve gitarla ilgilendiğini anlatan Yılmaz, "Çok farklı müziklerle ilgilenirdi. Gitarı bana ağabeyimden hatıra kaldı. Onu saklıyorum. Onun gösterdiği gibi ona özen göstermeye çalışıyorum. O gitarın benim için manevi değeri yüksek." diye konuştu.

Necmettin öğretmenin öz geçmişi

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başlayan Necmettin öğretmen, 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı.

KAHREDEN GÜN GELEN SON DAKİKA HABERİ...

8 aylık öğretmen olan ve öğrencilerince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.