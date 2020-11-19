Son dakika haberleri: Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

"Adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı. Tedarikçilerin içinde daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, startuplar var. Batarya üretimi de küresel bir markayla işbirliği halinde ülkemizde gerçekleşecek."

DÜNYADA REKABETÇİ OLACAK

TOGG ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik eleştirilere değinerek, şöyle konuştu:

"Bu arabanın birtakım parçaları yurtdışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç oluyor eleştirileri var. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye'ye ait. Burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla çekinmeyiz. Çünkü biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz."



