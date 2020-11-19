Ümraniye’de canlı bomba alarmı verilmişti! Hastanede gözetim altında tutuluyor

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alibeyköy'den Afyon'a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen kimliği belirsiz bir kişi, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti ve ondan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti. Şüpheli polis ekiplerine kendisine birilerinin kaskı taktığını söylemesi üzerine ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi.



AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını çıkarttıktan sonra polis, şüphelinin yakınlarına ulaşınca şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alındı. Bunun üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan adam ifadesinde, zorunlu olarak kaskla dolaştığını, kulaklarına sürekli homoseksüel ses verileri aktarıldığını, bundan dolayı polis merkezini aramak zorunda kaldığını, ses dalgalarının durdurulması için yardım istemek zorunda kaldığını, ses dalgalarının yoğun bir kimyasal salgıladığını ve oksijen bittiği için polisten yardım istediğini söyledi.



HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Şüpheli adam ifadesini, '' Bana lazer sistemiyle saldırıyorlar. Kafamın kemik yapısını kesip atıyorlar. Şu an savaş halindeyim, 100 asker başıma tabanca dayadılar. Belçika vatandaşıyım ve savaş gerekçesiyle 3 gün içinde Türkiye'yi terk edeceğim. Suçsuzum'' sözleriyle sonlandırdı. İfadesi ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen adamın Erenköy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulmasına karar verildi. Hakimlik, genç adamın gözlem altında tutulmasına karar verirken soruşturma sürüyor.