'Yedi Güzel Adam' konuştular

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin özel oturumunda Cahit Zarifoğlu'nun "7 Güzel Adam" şiirini de konu olan Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Ali Kutlay, Nuri Pakdil ve Alâeddin Özdenören isimlerinin Türk Edebiyatına ve fikir dünyamıza katkıları anlatıldı.

YEDİ GÜZEL ADAM'I ANLAMAK

Gerçekleştirilen özel oturumun moderatörlüğünü yapan Yazar Duran Boz "7 Güzel Adamın Anadolu toprağına bakışlarını anlamak hepimizin sorumluluğudur" dedi. Edebiyatımızın usta isimlerinden Yazar Cemal Şakar ise, "Maraş benim Balıkesir'den sonra en çok geldiğim illerden biri. Bunun temel nedeni şehrin sanat ve edebiyatla sarsılmaz bağı tabii ki. Yedi Güzel Adam adı yaşayan insanlara ait olduğu kadar muhayyel bir şey de aynı zamanda. Adını Cahit Zarifoğlu'nun bir şiirinden alan "Yedi Güzel Adam" bir istikamet niteliğinde, sizin dostunuz, güzel bulduğunuz ideal insan kimse yedi güzel adam odur" ifadelerini kullandı.