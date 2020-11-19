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'Yedi Güzel Adam' konuştular

Cumhurbaşkanı 'ın 2 hafta önce, dağlar delinerek yapılan ve Güneydoğu 'ya, Karadeniz'de Akdeniz'e en kısa mesafeden bağlayacak Tünellere adını verdiği Türk edebiyatının önde gelen Kahramanmaraşlı şair ve yazarları olan , Sezai Karakoç, İnan, Erdem Beyazıt, Alaaddin Özdenören, , ndan oluşan Yedi  Güzel Adam, özel oturumda konuşuldu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:24 ABONE OL
'Yedi Güzel Adam' konuştular

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin özel oturumunda Cahit Zarifoğlu'nun "7 Güzel Adam" şiirini de konu olan Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Ali Kutlay, Nuri Pakdil ve Alâeddin Özdenören isimlerinin Türk Edebiyatına ve fikir dünyamıza katkıları anlatıldı.

YEDİ GÜZEL ADAM'I ANLAMAK

Gerçekleştirilen özel oturumun moderatörlüğünü yapan Yazar Duran Boz "7 Güzel Adamın Anadolu toprağına bakışlarını anlamak hepimizin sorumluluğudur" dedi. Edebiyatımızın usta isimlerinden Yazar Cemal Şakar ise, "Maraş benim Balıkesir'den sonra en çok geldiğim illerden biri. Bunun temel nedeni şehrin sanat ve edebiyatla sarsılmaz bağı tabii ki. Yedi Güzel Adam adı yaşayan insanlara ait olduğu kadar muhayyel bir şey de aynı zamanda. Adını Cahit Zarifoğlu'nun bir şiirinden alan "Yedi Güzel Adam" bir istikamet niteliğinde, sizin dostunuz, güzel bulduğunuz ideal insan kimse yedi güzel adam odur" ifadelerini kullandı.

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'Yedi Güzel Adam' konuştular
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