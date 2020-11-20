Akkuyu NGS'den flaş haber

4'NCÜ ÜNİTE İÇİN EVRAKLAR TESLİM EDİLDİ

Daha önce santralin inşaatı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Komarov, "Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi. Santralde dördüncü ünite için gerekli evrakları ise mayıs ayında teslim ettiklerini belirten Komarov, "Bu almamız gereken son lisans olacak. Genelde lisansı almak için 1 yıl beklememiz gerekiyor. Dördüncü ünite için lisansı 2021'in sonbaharı gibi almayı bekliyoruz." diye konuştu.