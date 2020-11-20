Akkuyu NGS'den flaş haber

Enerji alanında Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son dakika gelişmesi yaşandı. Akkuyu (NGS)'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansının alınmasının ardından Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
ÜÇÜNCÜ ÜNİTENİN TEMELİ ATILACAK
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kiril Komarov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi. Komarov, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinin inşaatı için gerekli lisansın alındığını anımsattı.
4'NCÜ ÜNİTE İÇİN EVRAKLAR TESLİM EDİLDİ
Daha önce santralin inşaatı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Komarov, "Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi. Santralde dördüncü ünite için gerekli evrakları ise mayıs ayında teslim ettiklerini belirten Komarov, "Bu almamız gereken son lisans olacak. Genelde lisansı almak için 1 yıl beklememiz gerekiyor. Dördüncü ünite için lisansı 2021'in sonbaharı gibi almayı bekliyoruz." diye konuştu.
REAKTÖR VE TÜRBİN İNŞAATI
Sınırlı çalışma izni 23 Temmuz'da alınan üçüncü güç ünitesinde, inşaat lisansının onaylanmasıyla reaktör ve türbin binaları gibi nükleer güvenlik kapsamındaki tüm yapıların inşaatına ve nükleer güvenlikle alakalı sistem ve ekipmanların montajına başlanabilecek.
İLK ANLAŞMA 2010'DA İMZALANMIŞTI
Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.