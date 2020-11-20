Bakan Fahrettin Koca'dan kısıtlama ile ilgili açıklama

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

"CUMARTESİ SAAT 20.00'DAN PAZAR SABAH 10.00'A KADAR"

Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.