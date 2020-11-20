Bir milyon liralık kaçak telefon operasyonu! Piyasaya sürülemeden ele geçirildiler

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, Fatih'te bir iş yeri ile bir depoya kaçak akıllı cep telefonu operasyonu düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 136 adet faturasız gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, akıllı saatler, 69 adet oyun konsolu, şarj cihazları ve çok sayıda aksesuar satılarak piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Faturasız ürünleri iş yeri, internet ve sosyal medya üzerinden satan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Fatih'te 1'i iş yeri, 1'i de depo olmak üzere iki farklı adrese kaçak akıllı cep telefonu operasyonu düzenledi. 136 adet farklı marka ve modellerde faturasız gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve çok sayıda kaçak elektronik eşya satılarak piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Operasyonda gümrük kaçağı olan faturasız dokuz kablosuz kulaklık, 69 adet oyun konsolu, akıllı saatler, 50 adet şarj cihazı, bilgisayarlar ve çok sayıda faturasız gümrük kaçağı elektronik ürün de bulundu. El konulan malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin bir milyon lira olduğu vurgulandı. Faturasız ürünleri iş yeri, internet ve sosyal medya üzerinden satan bir kişi gözaltına alındı.