Eski MİT'çiden son dakika itirafı: Altaylı beni yurt dışına kaçıracaktı

Enver Altaylı hakkında son dakika gelişmesi... FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Mehmet Barıner, itirafçı olarak verdiği ifadelerinde, kendisi gibi FETÖ'den tutuklu eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın kendisi üzerinden plan yaptığını anlatarak, bu plan doğrultusunda yurtdışına kaçırılmak istendiğini anlattı.

SON DAKİKA İTİRAFI: ALTAYLI İLE YURT DIŞINA ÇIKIŞI GÖRÜŞTÜM

MİT'te İran masasında bir süre görev yaparken 8 Ağustos 2017'de Denizli'de yakalanan Barıner, Sincan Kapalı Cezaevindeki görüşme odasında verdiği ifadesinde Altaylı'nın planını detaylarıyla anlattı. Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile yurtdışına çıkma konusunda görüştüğünü anlatan Barıner şunları söyledi: