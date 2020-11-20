FETÖ şüphelileri ‘Pişmanız’ dedi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında 11 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararına istinaden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, farklı bir suçtan dolayı meslekten atılmış olan 1 yüzbaşı ile1 ihraç teğmen, 2'si muvazzaf 3 astsubay ve 4 askeri okul eski öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı.

Firari olan 2 kişinin daha yakalanması için işlemler devam ederken, emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa ve Samsun illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol ile serbest bırakıldı.