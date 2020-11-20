FETÖ'nün Rusya İmamı Ermenice öğrendi, Ermenistan vatandaşı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya imamı olduğu belirtilen Kerim Has sözde Rusya Uzmanı olarak Türkiye aleyhinde kara propagandaya faaliyetlerini sürdürüyordu.

KARA PROPAGANDAYA DESTEK!

Hatta Kerim Has'ın yorumları 'Rusya uzmanı Dr. Kerim Has' başlığı altında Halk TV, Karar, Birgün, Evrensel, Yeniçağ ve BCC Türkçe gibi basın ve yayın organlarında yayınlanması dikkat çekiyordu.

ERMENİCE ÖĞRENDİ, ERMENİSTAN VATANDAŞI OLDU

Türk makamlarından elde edilen bilgiye göre FETÖ'nün Rusya İmamı olduğu ifade edilen Kerim Has'ın Ermenice öğrendiği ve Ermenistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Kerim Has'ın adı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma da geçmişti.

TÜM DETAYLAR İDDİANAMEDE

Rusya'nın FETÖ yapılanması için hazırlanan iddianamede, Has'ın Moskova Devlet Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptığı, aktif olarak televizyon yayınlarına katıldığı bilgisi yer almıştı.

"ÖRGÜT EVİNİN ABİSİ KERİM HAS'TI"

İddianamede bir şüpheli, Has ile alakalı şunları kaydetmişti: "2009 yılında üniversite okumak amacıyla FETÖ vasıtasıyla Rusya'ya gittim. Burada beni karşılayan Abdurrahman İçyer, beni örgüt evine yerleştirdi. Kalmış olduğum örgüt evinde ev abisi Kerim Has isimli şahıstı."