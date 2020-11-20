İYİ Parti Rize’de de karıştı: İlçe Başkanı’ndan İl Başkan’ına "FETÖ" suçlaması

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasının ardından şimdi de Rize'de aynı olay yaşandı.

İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, partisinden oy çokluğuyla ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak; "Daha önceden FETÖ'den yargılanan ve kendisini deşifre edeceğimden korkan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık, beni partiden ihraç etme kararı aldı. Genel Başkanımıza operasyon çekileceğini düşündüğüm için sosyal medyamdan böyle bir paylaşım yaptım. Rize'de partimde temizlik yapmak istiyorum. Genel merkezimizin bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum." dedi.

Özyanık'ın FETÖ'cü olduğunu ileri süren Öztürk'e SABAH ulaştı: Öztürk; "FETÖ'den yargılanan il başkanı, onu deşifre etmemden korktu" açıklamasında bulundu.

"ONU CİDDİYE ALMIYORUM"

Öztürk'ün iddialarına tepki gösteren Özyanık da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bir şahıs bana FETÖ'cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ'cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Partimin zarar görmemesi adına daha önce ciddiye almadım. Yine ciddiye almıyorum." İfadelerini kullandı.