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İYİ Parti ’de de karıştı: İlçe Başkanı’ndan İl Başkan’ına "" suçlaması

İYİ Parti’de, ’ın İstanbul İl Başkanı ’nun ’cü olduğunu iddia etmesiyle başlayan parti içi gerilim; itiraflar, suçlamalar ve istifalarla sürüyor. ’nin Güneysu İYİ Parti İlçesi Başkanı Ali Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  İYİ Parti Rize İl Başkanı ’ın FETÖ'cü olduğunu iddia etti. SABAHA konuşan Öztürk "FETÖ’den daha önceden yargılanan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık, benim onu deşifre edeceğimden korktuğu için partiden ihraç etme kararı aldı" dedi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:24 Son Güncelleme: 20.11.2020 14:49 ABONE OL
İYİ Parti Rize’de de karıştı: İlçe Başkanı’ndan İl Başkan’ına FETÖ suçlaması

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasının ardından şimdi de Rize'de aynı olay yaşandı.

İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, partisinden oy çokluğuyla ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak; "Daha önceden FETÖ'den yargılanan ve kendisini deşifre edeceğimden korkan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık, beni partiden ihraç etme kararı aldı. Genel Başkanımıza operasyon çekileceğini düşündüğüm için sosyal medyamdan böyle bir paylaşım yaptım. Rize'de partimde temizlik yapmak istiyorum. Genel merkezimizin bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum." dedi.

Özyanık'ın FETÖ'cü olduğunu ileri süren Öztürk'e SABAH ulaştı: Öztürk; "FETÖ'den yargılanan il başkanı, onu deşifre etmemden korktu" açıklamasında bulundu.

"ONU CİDDİYE ALMIYORUM"

Öztürk'ün iddialarına tepki gösteren Özyanık da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bir şahıs bana FETÖ'cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ'cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Partimin zarar görmemesi adına daha önce ciddiye almadım. Yine ciddiye almıyorum." İfadelerini kullandı.

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İYİ Parti Rize’de de karıştı: İlçe Başkanı’ndan İl Başkan’ına "FETÖ" suçlaması
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