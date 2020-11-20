Karlov suikastı davasında tutuklu sanıklara tahliye yok

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast davası Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu kaydedilen sanık Şahin Söğüt, esas hakkında mütalaaya karşı savunmasında Altıntaş'ı tanımadığını öne sürerek, "Mert Altıntaş'ı tanımıyorum, bir bağlantım ve ilgim yok" dedi.

Karlov suikastı sanığı, kullandığını inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş

Diğer sanıklar ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını, ek süre talep ettiklerini söyledi. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.