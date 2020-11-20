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Karlov suikastı davasında tutuklu sanıklara tahliye yok

'nun 'un, o sırada görevli olmayan polis memuru tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 20.11.2020 18:46 Son Güncelleme: 20.11.2020 18:47 ABONE OL
Karlov suikastı davasında tutuklu sanıklara tahliye yok

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast davası Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu kaydedilen sanık Şahin Söğüt, esas hakkında mütalaaya karşı savunmasında Altıntaş'ı tanımadığını öne sürerek, "Mert Altıntaş'ı tanımıyorum, bir bağlantım ve ilgim yok" dedi.

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Diğer sanıklar ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını, ek süre talep ettiklerini söyledi. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Karlov suikastı davasında tutuklu sanıklara tahliye yok
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