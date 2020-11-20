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Kaybolan kızlardan sevindirici haber

’ın Göle ilçesinde geçen hafta Cuma günü sabah saatlerinde kaybolan ve bir daha haber alınmayan üvey kız kardeşler ’da bulundu.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:27 ABONE OL
Kaybolan kızlardan sevindirici haber

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Özlem Usanmaz ve 13 yaşındaki Yaren Yılmaz, sabah saatlerinde evlerinden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Kızlarının kaybolduğunu anlayan baba Ercan Yılmaz, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ve Emniyet güçleri kızları aramaya başladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı kızların bulunması için paylaşımlarda bulundu. İki kızdan akşam saatlerinde sevindirici haber Erzurum'dan geldi. Anne ve babaları ayrı yaşayan kızların evlerinden kaçtığı ve Erzurum'da ev tuttukları belirlendi. Biri çorbacı da bir diğeri ise pastanede işe başlayan kızlar, Erzurum Emniyetinin araması sonucu bulundu.

Alınan ifadelerin ardından genç kızlar ailelerine teslim edildi.

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Kaybolan kızlardan sevindirici haber
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