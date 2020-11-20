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Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanının acı günü

'de koronavirüs testi pozitif çıkan Yahyalı Belediye Başkanı , vefat eden babasının cenaze törenini üzerinden yapılan canlı yayında izlemek zorunda kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:50 ABONE OL
Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanının acı günü

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, vefat eden babasının cenaze törenini sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında izledi.

Başkan Öztürk'ün, rahatsızlığı nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden babası Mahmut Öztürk için, Yahyalı Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi.

Baba Öztürk'ün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evinde karantinada olan Başkan Öztürk, cenaze törenini sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayından izledi.

Belediye Başkanı Öztürk, sosyal medya hesabından dünkü paylaşımında, "Yahyalı'da görev yapan filyasyon ekibini dün, evvelki gün ziyaret etmiştik. Çok geçmedi onlar da sağ olsun bize iadeyi ziyarete geldiler. Ama onların gelişi tabi ki farklı idi, testimiz pozitif çıkmış. Allah'a hamdolsun sağlığım iyi, tüm dostlarımıza dua ediyorum ve dua bekliyorum." ifadeleriyle, testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanının acı günü
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