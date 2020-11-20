Mehmet Ali’nin katillerine 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrenmesi üzerine 27 Mayıs tarihinde konuyu konuşmak üzere eniştesinin ailesinin yaşadığı adrese gitti.

Demirel'in konuşmak için dışarıya çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç tarafından demir çubuk ve sopalarla dövüldü.



İsa Koç



Adil Koç

Ağır yaralanan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Kona Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Demirel, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Koç, oğulları İsa Koç ve Adil Koç tutuklandı. 3 şüpheli hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Hüseyin Koç

SAVCI, İDDİANAMEYE BAĞLI KALARAK HAPİS CEZASI İSTEDİ

Şüphelilerin Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Baba ve iki oğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin Mehmet Ali Demirel'e karşı 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçunu işlediklerini belirterek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.