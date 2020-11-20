Şehitler uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Personel Yarbay Rasim Sayın (43) için dün memleketi Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde tören düzenlendi. Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile kızı Elif Sayın, birbirine sarılarak gözyaşı dökerken baba Yaşar Sayın ile anne Fatma Sayın ise yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Şehit Yarbay Rasim Sayın, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Aynı kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç (27) için de memleketi Şanlıurfa'daki Yeni Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte tören düzenlendi. Anne Fehime Kılıç, fenalaştığı için törene sedye ile getirildi. Kılıç, törenin ardından gözyaşlarıyla defnedildi. Diyarbakır'da temizlediği silahının ateş alması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cumhur Tokuş da (24), Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kurtkulağı Mahallesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.