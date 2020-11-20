Son dakika: Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askere gidecekleri yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlü askerlerin sevk tarihini 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiği duyuruldu.
ASKERLİK İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR: 1 AY ERTELENDİ
MSB'den '23-25 Kasım 2020 Tarihlerinde Sevke Tabi Yükümlülerin Sevklerinin Ertelenmesi' başlıklı yapılan açıklamada, "Pandemi̇ i̇le mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tari̇hleri̇nde sevke tabi̇ yükümlüleri̇n sevkleri̇, 22-24 Aralık 2020 tari̇hleri̇ arasında i̇cra edi̇lecek şeki̇lde ertelenmi̇şti̇r" denildi.KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır? ÖSYM ile 2020 KPSS sınavı sokağa çıkma yasağında nasıl uygulanacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat etmek serbest mi? Hafta sonu şehirler arası yolculuk yasağı var mı? Yarın Getir ve Banabi çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında Getir, Banabi ve Yemeksepeti'nden sipariş veriliyor mu?