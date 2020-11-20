Son dakika: Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askere gidecekleri yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlü askerlerin sevk tarihini 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiği duyuruldu.

ASKERLİK İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR: 1 AY ERTELENDİ

MSB'den '23-25 Kasım 2020 Tarihlerinde Sevke Tabi Yükümlülerin Sevklerinin Ertelenmesi' başlıklı yapılan açıklamada, "Pandemi̇ i̇le mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tari̇hleri̇nde sevke tabi̇ yükümlüleri̇n sevkleri̇, 22-24 Aralık 2020 tari̇hleri̇ arasında i̇cra edi̇lecek şeki̇lde ertelenmi̇şti̇r" denildi.

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