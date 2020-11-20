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Son dakika: 'cu eski Emniyet Müdürü sahte kimlikle yakalandı

soruşturmasından ötürü aranan ve kullanıcısı olduğu saptanan firari eski Emniyet Müdürü ’da sahte kimlikle yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika: ByLock'cu eski Emniyet Müdürü sahte kimlikle yakalandı

FETÖ soruşturmasından ötürü aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu saptanan firari eski Emniyet Müdürü İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Yenibosna'da şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki kişinin "Miktat Y." adına düzenlenmiş bir sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şüphelinin, FETÖ soruşturması kapsamında mesleğinden KHK ile ihraç edilen eski bir Emniyet Müdürü olduğu ve 2016 yılında Afyon'da yürütülen bir soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y.'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da vurgulandı.

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Son dakika: ByLock'cu eski Emniyet Müdürü sahte kimlikle yakalandı
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