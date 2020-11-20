Son dakika genelgesi: Kısıtlamalar bugün başlıyor mu, Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş "Yasaklar ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bu hafta son dakika haberi ile duyurulan koronavirüs tedbir kararları bu akşam belirlenen saatte uygulamaya geçiyor. Restoran ve kafelerin kapatılmasının yanı sıra birçok farklı kısıtlama salgının yayılımını durdurmak amacıyla başlayacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor, yeni yasaklar saat kaçta başlayacak? Genelgedeki yeni kısıtlamalar bugün başlıyor mu? İşte son dakika haberinin detayları…

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KISITLAMALAR BAŞLADI MI?

Gerçekleşen kabine toplantısının ardından ülkemizde vaka artışlarını durdurabilmek amacıyla yeni kısıtlama kararları alınmıştı. Genelgede yer alan tedbir kararlarının bugün başlayacağı bilinirken vatandaşlar yasakların saat kaçta başladığına ilişkin detayları merak ediyor…