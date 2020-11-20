Son dakika genelgesi: Kısıtlamalar bugün başlıyor mu, Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Son dakika genelgesi: Kısıtlamalar bugün başlıyor mu, Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Son dakika haberi: Tüm koronavirüs salgını nedeniyle uygulanmaya başlayan için bekleyişe geçti. Geçtiğimiz gün yayınlanan genelgesi ile beraber uygulamaya geçecek olan kısıtlamaların başlayacağı gün ve saat de bildirilmişti. Bu kapsamda Cuma gününün gelmesiyle beraber detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor, yeni yasaklar saat kaçta başlayacak? Genelgedeki yeni kısıtlamalar bugün başlıyor mu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:30 Son Güncelleme: 20.11.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş "Yasaklar ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bu hafta son dakika haberi ile duyurulan koronavirüs tedbir kararları bu akşam belirlenen saatte uygulamaya geçiyor. Restoran ve kafelerin kapatılmasının yanı sıra birçok farklı kısıtlama salgının yayılımını durdurmak amacıyla başlayacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor, saat kaçta başlayacak? Genelgedeki yeni kısıtlamalar bugün başlıyor mu? İşte son dakika haberinin detayları…

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KISITLAMALAR BAŞLADI MI?

Gerçekleşen kabine toplantısının ardından ülkemizde vaka artışlarını durdurabilmek amacıyla yeni kısıtlama kararları alınmıştı. Genelgede yer alan tedbir kararlarının bugün başlayacağı bilinirken vatandaşlar yasakların saat kaçta başladığına ilişkin detayları merak ediyor…

Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BUGÜN MÜ BAŞLAYACAK?

İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.

Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Son dakika haberi: Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, yeni yasaklar saat kaçta başlıyor?

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

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Son dakika genelgesi: Kısıtlamalar bugün başlıyor mu, Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Yeni yasaklar ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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