SON DAKİKA... İzmir'de enkazdan çıkan telefonda kahreden son mesaj

İZMİR DEPREMİ

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'yi günlerce yasa boğan deprem Ekim ayının 30'unda Seferihisar merkez üssü olmak üzere tüm bölgeyi sarsan 6.6 şiddetinde bir sarsıntı olarak meydana gelmişti. Depremden dakikalar sonra yıkılan binalardan, tsunami yaşanan ilçelerden gelen son dakika görüntüleri tüm Türkiye'nin dikkatini bölgeye çevirmiş ve ardından herkes yaklaşık 1 hafta boyunca arama kurtarma faaliyetlerine odaklandı.

İHMAL VE YANLIŞLAR CAN ALDI

İzmir'de Bornova Bayraklı ağılıklı olmak üzere birçok bina yıkıldı ve çok sayıda vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.