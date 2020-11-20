TBMM’de eylem planına ceza yağdı

TBMM'DE rehin alma eylemi planlayan DHKP-C'li Mulla Zincir ve Eylem Yücel hakkında karar çıktı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi iki sanığa, terör örgütüne üye olmak, görevli memura direnme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplam 25 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Zincir'e kamu malına zarar vermekten ayrıca 1 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, TBMM girişinde 14 Mayıs 2019'da bir görevliyi rehin almaya çalışırken yakalanmıştı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması ve şehit edilmesi türü bir eylem hedefledikleri belirtilen sanıkların telefon rehberlerinde bazı CHP ve HDP'li vekillerin numaraları bulunmuştu.