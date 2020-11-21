18 ayda 50 milyon liralık vurgun

31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu CHP'li Tahir Şahin'den devralan Serdar Aksoy, iddiaya göre 18 aylık görev süresince birçok usulsüzlüğe imza attı. CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle hafta başında disiplin kuruluna sevk edilen Serdar Aksoy, önceki gün sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hakkında ihaleye fesat karıştırmak, resmi evrakta sahtecilik, terör propagandası yapmak, rüşvet, zimmet ve görevi kötüye kullanmak gibi birçok suçtan işlem başlatılan Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında Menemen Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Menemen Belediyesi'ne operasyon! CHP'den istifa eden Serdar Aksoy dahil 29 gözaltı

HURDA FİRMASI SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Savcılığın talimatıyla polis Menemen Belediyesine baskın düzenledi. Operasyonda Başkan Serdar Aksoy'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Müdürü Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, Muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile birlikte çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bazı hurda firmalarının sahiplerinin de olması dikkat çekti. Bugüne kadar Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına başkan Serdar Aksoy hakkında 15'in üzerinde suç duyurusu yapıldığı öğrenildi.



İŞTE AKSOY HAKKINDAKİ İDDİALAR

Menemen Belediyesi geçtiğimiz yıl Kasımpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi Sevgi Yolunda yenileme projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında yer döşemesi, aydınlatma, taş döşeme işçiliği, peyzaj düzenlemesi yapıldı. İddiaya göre düzenleme kapsamında kullanılan malzemelerin alımı ve ihale süreci hukuksuz şekilde gerçekleştirildi. Savcılığa da intikal eden iddiaya göre düzenleme çalışması tamamlandıktan sonra işin yapımına ilişkin ihale yapıldı. Yapım ihalesini belediye personeli Neslihan Aydın Batok'un da ortağı olduğu, eşi Cem Batok'a ait şirket aldı. Böylece yasa ve yönetmelikler hiçe sayıldı.



31 MİLYON LİRALIK VURGUN

Bir usulsüzlük de çöp toplama işinde yaşandı. İddiaya göre Menemen Belediyesi, temizlik işlerinde kullanılmak üzere çöp araçları kiralama işlemini hukuka aykırı olarak gerçekleştirdi. Belediye 22 çöp kamyonunu 6 milyon TL'ye satın almak yerine kiralama yöntemini tercih etti. Böylece belediyenin kasasından 6 milyon lira yerine 45 aylığına 37 milyon TL çıktı. Böylece belediye 31 milyon lira zarara uğratıldı.

Aksoy'la ilgili suçlamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Aksoy, CHP Menemen İlçe Kongresinde yapmış olduğu konuşmada "Biz kim miyiz? Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz, biz kim miyiz? Biz Cirid'de Diyarbakır Cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz, biz kim miyiz? Biz 6 Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz..." ifadelerini kullandı. Aksoy hakkında terör propagandası yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.



EŞ DOST, AKRABALARA İMTİYAZ

Menemen Belediye Başkanı seçildikten sonra 400'den fazla işçiyi kapının önüne koyan Serdar Aksoy, boşalan kadrolara eş dost ve akrabalarını yerleştirmişti. Görev süresi boyunca çok sayıda skandala imza atan Aksoy son olarak güvenlik soruşturmasından geçemediği için işine son verdiği bir çalışanı belediye şirketi META SU üzerinden tekrar işe aldırmasıyla gündeme gelmişti. Pandemi kapsamında belediyeye 4,5 milyon Liralık usulsüz dezenfektan alımı yapması da bardağı taşıran son damla olmuştu.



ESKİ BAŞKANDAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Aksoy'un polis tarafından gözaltına alınmasının ardından CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, sosyal medya hesabından "Günaydın Menemen, Kasım'da baharı yaşamak" notunu paylaştı.



GERİYE DÖNÜK MAKBUZ KESTİRDİ

Aksoy Belediye başkanı seçildikten sonra Belediye şirketi META SU'nun genel müdürlüğünü de üstlendi. Belediye başkanlığı maaşının yanı sıra belediye şirketinden de 10 bin lira ücret almaya başladı. Olayın duyulmasının ardından Aksoy, derneğe hukuksuz şekilde geçmiş tarihli makbuz kestirerek 10 bin lirayı Menemen Lisesiler Derneği'ne bağışladığını duyurdu. Aksoy hakkında belgede sahtecilik yaparak görevi kötüye kullandığı iddiası ile işlem başlatıldı.



HURDA PARALARI CEBE

Menemen Belediyesi'ne ait hurdalıkta yer alan 161 ton hurda iddiaya göre ihalesiz bir şekilde rüşvet verilerek hurdacılık işi ile uğraşan özel firmalara satıldı. Satıştan elde edilen gelir belediye kasası yerine Aksoy'un cebine girdi. Usulsüz hurda satışı nedeniyle Aksoy hakkında zimmet ve rüşvet suçlarına iştirak etmekten işlem başlatıldı. Başkan Aksoy'un bu yolla belediye hurdalığında yer alan çok sayıda tescilli, tescilsiz araç, makine, iş makinesi ve sair şeylerin ihale kanununa muhalefet ederek sattığı iddia edildi. Satış işlemi, malların hurda vasfı olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleştirildi, böylece belediye büyük zarara uğratıldı.